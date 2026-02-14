В субботний вечер на «Вилла Парк» пройдёт один из самых статусных матчей четвёртого раунда Кубка Англии — встреча двух представителей Премьер-лиги. «Астон Вилла» и «Ньюкасл» уже пересекались в чемпионате три недели назад, и тогда команда Унаи Эмери выиграла 2:0 на «Сент-Джеймс Парк». Теперь у «сорок» есть шанс ответить, но уже в формате плей-офф. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

14' ГОООООООЛ! Впереди «Астон Вилла»! Неожиданно для всех со штрафного забросил Луис, Абрахам открылся за спинами защитников и вторым касанием пробил мимо вратаря. 1:0!

13' Тшау толкнул в спину Баркли, штрафной будет.

11' Мерфи оказался в офсайде.

08' Барнс с правой пробил из-за штрафной — мимо ворот.

07' Барнс отдал в штрафную на Рэмзи, у того не получилось пробить.

04' А вот и первая жёлтая карточка! Дуглас Луис потерял мяч в центре поля и тут же сфолил на Вольтемаде.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 2 Фолы 1

02' Бэйли ворвался в штрафную и пробил, Рамсдейл выручил.

01' «Вилла» начала с центра поля, поехали!

20:40 Судейская бригада матча: главный арбитр — Кристофер Кавана. Ассистенты: Гэри Бесвик, Ник Гринхалг. Четвёртый арбитр — Пол Тирни.

20:30 Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Бизот; Богард, Линделёф, Торрес, Динь; Онана, Дуглас Луис; Роджерс, Баркли, Бэйли; Абрахам.

«Ньюкасл»: Рамсдейл; Холл, Берн, Тиау, Триппьер; Рэмзи, Тонали, Осулу; Барнс, Вольтемаде, Мерфи.

«Астон Вилла»

После неудачного отрезка в чемпионате (поражения от «Брентфорда» и ничьей с «Борнмутом») бирмингемцы вернули себе уверенность, обыграв «Брайтон» 1:0. Победный мяч был оформлен лишь на 86-й минуте, но важнее другое, команда Эмери удержала темп в борьбе за Лигу чемпионов и сохранила импульс.

В чемпионате «Вилла» идёт третьей, а в Кубке уже выбила «Тоттенхэм». Турнир остаётся реальным шансом завершить сезон с трофеем, тем более клуб выигрывал Кубок Англии семь раз. История встреч с «Ньюкаслом» в этом соревновании для бирмингемцев скорее позитивная: четыре победы в шести очных дуэлях.

При этом кадровая ситуация непростая. Не сыграют Тилеманс, Макгинн, Камара и Гарсия, под вопросом Кэш. Однако Эмери располагает достаточной вариативностью в атаке, Роджерс стабильно продуктивен в кубковых матчах, Уоткинс и Абрахам конкурируют за место в старте.

«Ньюкасл»

Победа 2:1 над «Тоттенхэмом» в чемпионате стала для команды Эдди Хау своевременной реакцией на серию неудач. До этого «Ньюкасл» выиграл лишь один из восьми матчей во всех турнирах, пропустив пятнадцать мячей.

Сейчас «сороки» идут десятыми в таблице Премьер-лиги, и впереди у них сложный календарь, включая встречи с «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Кубок может стать возможностью перехватить инициативу и сохранить сезон в живом состоянии.

В третьем раунде «Ньюкасл» прошёл «Борнмут» лишь по пенальти (3:3 в основное время), что подчёркивает нестабильность обороны. На выезде в кубковых матчах с соперниками по Премьер-лиге статистика тревожная, десять поражений в последних 13 встречах.

Кадровые проблемы сохраняются. Точно не сыграют Жоэлинтон, Ливраменто, Шер и Крафт, под вопросом Гимарайнш и Майли. В центре поля вероятно появление Рэмзи, Тонали и Уиллока, а впереди Хау предстоит выбрать между схемой с классическим центрфорвардом или мобильной тройкой с Гордоном и Барнсом.