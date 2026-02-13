14 февраля в 1/16 финала кубка Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Начало игры — в 20:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Астон Вилла»
Перед матчем: «Вилланы» начали свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где в гостях обыграли «Тоттенхэм» (2:1).
В АПЛ «Вилла» занимает 3-е место в таблице с 50-ю очками в активе после 26-го тура. Бирмингемцы отстают от лидерства в чемпионате на 7 пунктов.
Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «Вилла» обыграла с минимальным счетом «Брайтон» — 1:0.
До того команда разошлась миром с «Борнмутом» (1:1) и проиграл «Брентфорду» (0:1).
Не сыграет: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилла» в последних матчах выдает не самую лучшую игру и была относительно близка к третьей игре без победы к ряду, но смогла обыграть «Брайтон».
Команда при Унаи Эмери продолжает бороться не только за самые высокие места в АПЛ, но и за Кубок Англии, где жеребьевка, честно говоря, пока не благоволит бирмингемцам.
«Ньюкасл»
Перед матчем: «Сороки» начали свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где дома лишь по пенальти обыграли «Борнмут» (3:3, 7:6 по пенальти).
В АПЛ «Ньюкасл» занимает 10-е место в таблице с 36-ю очками в активе после 26-го тура. «Джорди» отстают от зоны Лиги чемпионов на 9 пунктов.
Последние матчи: В прошлом матче АПЛ команда обыграла в гостях «Тоттенхэм» со счетом 2:1.
До того команда проиграла «Брентфорду» (2:3) в АПЛ и «Манчестер Сити» (1:3) в Кубке лиги.
Не сыграет: травмированных нет.
Состояние команды: «Ньюкасл» проводит не самый стабильный сезон, в котором успешные выступления в кубковом соревновании сменяются нестабильными матчами в АПЛ
Как и «Вилле», «сорокам» не шибко везет с жеребьевкой в Кубке Англии с ранних стадий, но команда вполне готова дать бой в гостевом поединке.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» не проигрывает дома «Ньюкаслу» на протяжении последних трех встреч
- «Ньюкасл» выиграл один из пяти последних гостевых встреч в текущем сезоне
- В последней встрече «Астон Вилла» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.60, а победа «Ньюкасла» — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.20 соответственно.
Прогноз: команды вряд ли будут играть открыто, ведь на кону выход в 1/8 финала турнира.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, при котором команды выйдут за пределы основного времени.
Ставка: Ничья за 3.60.