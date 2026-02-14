Бывший нападающий «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро надеется, что каталонский клуб способен отыграться в ответной встрече полуфинала Кубка Испании. На этой неделе сине-гранатовые крупно уступили сопернику — 0:4, а ответный матч запланирован на 3 марта.

Серхио Агуэро globallookpress.com

«Посмотрим, у "Барсы" уже были ремонтады, все возможно. Если Ламин зажжет — все будет в порядке. После проблем с сердцем я почти не смотрел футбол, честно говоря. А когда Ламин начал играть за "Барсу", причем хорошо играть, ко мне вернулось желание смотреть футбол», — сказал Агуэро в интервью 3cat.

В первом матче против мадридцев «Барселона» пропустила все четыре мяча ещё до перерыва. Во втором тайме каталонцы остались в меньшинстве после удаления Эрик Гарсия.