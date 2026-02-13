«Ренн» одолел ПСЖ (3:1) в матче 22-го тура французской Лиги 1.

Матвей Сафонов globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Мусса Аль-Тамари на 34-й минуте, Эстебан Леполь на 69-й минуте и Брил Эмболо на 81-й минуте.

Единственный гол у ПСЖ забил Усман Дембеле на 71-й минуте.

Результат матча Ренн Ренн 3:1 ПСЖ Париж 1:0 Муса Аль-Тамари 34' 2:0 Эстебан Леполь 69' 2:1 Усман Дембеле 71' 3:1 Брил Эмболо 81' Ренн: Брис Самба, Махамаду Нагида, Антони Руо, Лилиан Брассье, Валентин Ронжье, Махди Камара, Себастьян Шиманьски ( Джауи Сиссе 75' ), Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари ( Elias Legendre 90' ), Арно Норден ( Людовик Блас 65' ), Эстебан Леполь ( Брил Эмболо 75' ) ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия ( Ли Кан Ин 60' ), Усман Дембеле ( Гонсалу Рамуш 74' ), Дезире Дуэ ( Брэдли Баркола 60' ), Жоау Невеш ( Педро Фернандес 71' ), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери

Статистика матча 4 Удары в створ 7 4 Удары мимо 7 33 Владение мячом 67 5 Угловые удары 8 3 Офсайды 1 10 Фолы 9

«Ренн» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 34 очками в активе. ПСЖ — на 1-й строчке с 51-м баллом.