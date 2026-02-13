«Ренн» одолел ПСЖ (3:1) в матче 22-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев голы записали на свой счет Мусса Аль-Тамари на 34-й минуте, Эстебан Леполь на 69-й минуте и Брил Эмболо на 81-й минуте.
Единственный гол у ПСЖ забил Усман Дембеле на 71-й минуте.
Результат матча
РеннРенн3:1ПСЖПариж
1:0 Муса Аль-Тамари 34' 2:0 Эстебан Леполь 69' 2:1 Усман Дембеле 71' 3:1 Брил Эмболо 81'
Ренн: Брис Самба, Махамаду Нагида, Антони Руо, Лилиан Брассье, Валентин Ронжье, Махди Камара, Себастьян Шиманьски (Джауи Сиссе 75'), Кентен Мерлен, Муса Аль-Тамари (Elias Legendre 90'), Арно Норден (Людовик Блас 65'), Эстебан Леполь (Брил Эмболо 75')
ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Илья Забарный, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия (Ли Кан Ин 60'), Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш 74'), Дезире Дуэ (Брэдли Баркола 60'), Жоау Невеш (Педро Фернандес 71'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери
«Ренн» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 34 очками в активе. ПСЖ — на 1-й строчке с 51-м баллом.