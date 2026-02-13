«Интер» намерен летом активировать опцию обратного выкупа прав на полузащитника Александра Станковича у «Брюгге», несмотря на интерес со стороны клубов из Англии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Александр Станкович globallookpress.com

По данным источника, действующее соглашение между «Интером» и «Брюгге» предусматривает возможность выкупа 20-летнего серба за 23 млн евро уже ближайшим летом, тогда как через год сумма возрастёт до 25 млн.

Станкович является воспитанником «Интера», однако летом 2025 года перешёл в «Брюгге» за 9,5 млн евро.

В нынешнем сезоне сын бывшего наставника «Спартака» Деяна Станковича провёл 37 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.