Бывший футболист «Локомотива» Денис Глушаков высказался о полузащитнике московской команды Алексее Батракове.

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

«Мне очень нравится и импонирует поведение Батракова за пределами футбольного поля. Он правильно себя ведёт в общении с прессой и игрой доказывает в своём юном возрасте.

Его не портят деньги и вот эта вся слава, которая сейчас вокруг него. Все вокруг него пляшут и танцуют, а он играет и продолжает добиваться результата», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 матчей в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.