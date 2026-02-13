Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о крупном поражении своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).

Эрик Гарсия globallookpress.com

«В первом тайме они переиграли нас во всем. В интенсивности, в желании, в настрое. У них были явные моменты, как и у нас. Во втором тайме мы играли так, как должны были играть с самого начала.

Хорошо, что впереди еще 90 минут. Я уверен на 100%, что мы способны все изменить.

"Атлетико" был более сосредоточенным из-за своего плохого положения в чемпионате? Это не должно быть оправданием. Они доминировали над нами в первом тайме, но во втором мы вернулись в игре. Осталось 90 минут.

Что говорят в раздевалке? У нас есть еще 90 минут, которые мы проведем дома, с нашими болельщиками. Я не сомневаюсь, что мы сможем все изменить», — сказал Гарсия As.

Ответный матч между этими командами состоится 3-го марта в Барселоне.