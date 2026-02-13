«Атлетико» одержал уверенную победу над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
На 6-й минуте встречи игрок «сине-гранатовых» Эрик Гарсия забил гол в свои ворота.
В составе «Атлетико» также отличились Антуан Гризманн на 14-й минуте, Адемола Лукман на 33-й минуте и Хулиан Альварес на 45+2-й минуте.
Результат матча
Атлетико 4:0 Барселона
1:0 Антуан Гризманн 14' 2:0 Адемола Лукман 33' 3:0 Хулиан Альварес 45+2'
Атлетико: Хуан Муссо, Науэль Молина, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Маркос Льоренте, Коке (Робен Ле Норман 90'), Джулиано Симеоне, Адемола Лукман (Тьяго Альмада 73'), Антуан Гризманн (Алекс Баэна 68'), Хулиан Альварес (Александр Сёрлот 68')
Барселона: Жоан Гарсия, Алекс Бальде (Рональд Араухо 77'), Эрик Гарсия, Пау Кубарси (Жоау Канселу 77'), Жюль Кунде, Даниэль Ольмо, Френки де Йонг, Марк Касадо (Роберт Левандовски 37'), Фермин Лопес (Жерар Мартин 88'), Ферран Торрес, Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Джулиано Симеоне 50', Маркос Льоренте 51', Алекс Баэна 79', Марк Пубиль 87', Маттео Руджери 90+8' — Марк Касадо 26', Даниэль Ольмо 86', Фермин Лопес 87'
Красная карточка: Эрик Гарсия 86' (Барселона)
Ответный матч между этими командами состоится 3-го марта в Барселоне.