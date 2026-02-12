«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Беньят Туррьентес на 62-й минуте.
Результат матча
АтлетикБильбао0:1Реал СосьедадСан-Себастьян
0:1 Беньят Туррьентес 62'
Атлетик: Алекс Падилья, Иньиго Лекуэ, Эмерик Лапорт, Адама Буаро, Микель Хаурегисар (Микель Весга 82'), Алехандро Рего (Иньиго Руис де Галарета 56'), Унаи Гомес (Николас Серрано 56'), Роберт Наварро (Selton Sued Sanchez Camilo 56'), Иньяки Уильямс (Нико Уильямс 57'), Горка Гурусета, Iker Monreal
Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Дуйе Чалета-Цар, Jon Martin, Хон Арамбуру (Орри Оускарссон 74'), Микель Оярсабаль, Гонсалу Гуэдеш (Job Ochieng 90'), Карлос Солер (Янхель Эррера 85'), Пабло Марин (Альваро Одриосола 85'), Беньят Туррьентес (Ариц Элустондо 74'), Йон Горротксатеги, Серхио Гомес
Жёлтые карточки: Иньиго Руис де Галарета 65' — Гонсалу Гуэдеш 58', Альваро Одриосола 64'
Ответный матч между этими командами состоится 4-го марта в Сан-Себастьяне.