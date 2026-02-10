11 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу сыграют «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 23:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: после 22 матчей «Атлетик» Бильбао занимает 11-е место в таблице Примеры с 25 очками.

Последние матчи: в 1/8 финала Кубка Испании команда Эрнесто Вальверде в драматичном и напряженном матче смогла победить скромный «Культурал Леонеса» только в дополнительное время со счетом 4:3. Автором решающего гола с пенальти стал Унаи Гомес.

Также было победа над «Валенсией» в четвертьфинале Кубка Испании (2:1) и ничья с «Реал Сосьедад» (1:1) в чемпионате.

Не сыграют: травмированы — Беренгер (п), Сансет (п), Саннади (н), Вивиан (з).

Состояние команды: в этом сезоне на «Атлетик» Бильбао навалилась целая эпидемия травм и команда стабильно недосчитывается в каждой встрече 4-5 игроков основного состава. В том числе и лидера Нико Уильямса, который последние месяцы играет на уколах. Поэтому и не хватает кадрового ресурса на все турниры (ЛЧ, Примеру, Кубок Испании).

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: в настоящее время «Реал Сосьедад» поднялся уже на 8-е место в таблице Примеры с 31 очком.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в четвертьфинале Кубка Испании в гостях был обыгран «Алавес» со счетом 3:2. Первый тайм остался за соперником (1:2), но после перерыва команда включилась и смогла ответить голами в исполнении Гедеша и Оскарссона. При этом соперник не забил пенальти.

В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» переиграл на своем поле «Эльче» (3:1), а до этого сыграл в гостях вничью с «Атлетиком» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Захарян (п), Мендес (п), Кубо (п), Барренечеа (п).

Состояние команды: назначение на пост главного тренера Пеллегрино Матараццо пока полностью себя оправдывает. «Реал Сосьедад» под его управлением совершил мощный спурт, покинул зону вылета и закрепился близко к зоне еврокубков. Сама игра «Реал Сосьедад» стала стабильно и увереннее, ну и помогла возвращение в строй Оярсабаля после травмы.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Реал Сосьедад» выиграл дома (3:2), а в гостях была ничья (1:1)

В прошлом сезоне «Атлетик» победил на своем поле (1:0), а на выезде не было победителя (0:0)

В позапрошлом сезоне «Реал Сосьедад» разгромил дома (3:0), а на выезде было поражение (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетика» Бильбао дают 2,32, а на «Реал Сосьедад» — 3,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,12.

Прогноз: обе команды понесли серьезные потери в атакующей линии. Это первая и нет смысла играть на максимуме после плотного графика игр, а можно все разборки отложить на ответный поединок. Напомним, что команды связывают дружеские и почти родственные отношения.

1.72 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» позволит вывести на карту выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,72.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, гости сейчас действительно сильнее.

2.12 Победа гостей с форой 0 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Атлетик» — «Реал Сосьедад» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Дополнительная ставка: победа «Реал Сосьедад» с форой 0 за 2,12.