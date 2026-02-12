«Астон Вилла» нацелилась на полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта. Бирмингемский клуб намерен усилиться 26-летним британцем ближайшим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

Согласно сведениям источника, «Астон Вилла» планирует подписать Моргана за 75 миллионов евро. Однако сумма сделки снизится в случае вылета «Ноттингема» из АПЛ.

В нынешнем сезоне Гиббс-Уайт провёл 35 матчей во всех турнирах. На его счету семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Ранее Морган выступал за «Вулверхэмптон», «Шэффилд» и «Суонси».