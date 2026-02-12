В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в родных стенах разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.
Еще в первой половине встречи авторами точных ударов стали Антуан Семеньо, Нико О'Райли и Эрлинг Холанн.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер3:0ФулхэмЛондон
1:0 Энтойн Семеньо 24' 2:0 Nico O'Reilly 30' 3:0 Эрлинг Холанд 39'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Марк Гехи, Райан Айт Нури, Бернарду Силва (Тейьяни Рейндерс 60'), Родриго Эрнандес (Райан Шерки 71'), Филип Фоден (Николас Гонсалес 71'), Эрлинг Холанд (Омар Мармуш 46'), Энтойн Семеньо, Матеус Нунес (Абдукодир Хусанов 60'), Nico O'Reilly
Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Самуэль Чуквезе (Родриго Мунис 60'), Эмиль Смит-Роу (Кевин 60'), Гарри Уилсон (Оскар Бобб 72'), Сандер Берге (Харрисон Рид 81'), Райан Сесеньон, Рауль Хименес (Джошуа Кинг 60'), Алекс Айуоби
Жёлтые карточки: Бернарду Силва 41', Филип Фоден 66' — Йоаким Андерсен 31'
Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 53 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние трех очков. «Фулхэм» с 34 баллами идет 12-м.
В параллельной игре «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
«Ноттингем» с 27 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (9) — последний.