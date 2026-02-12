В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» в родных стенах разгромил «Фулхэм» со счетом 3:0.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Еще в первой половине встречи авторами точных ударов стали Антуан Семеньо, Нико О'Райли и Эрлинг Холанн.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 3:0 Фулхэм Лондон 1:0 Энтойн Семеньо 24' 2:0 Nico O'Reilly 30' 3:0 Эрлинг Холанд 39' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Марк Гехи, Райан Айт Нури, Бернарду Силва ( Тейьяни Рейндерс 60' ), Родриго Эрнандес ( Райан Шерки 71' ), Филип Фоден ( Николас Гонсалес 71' ), Эрлинг Холанд ( Омар Мармуш 46' ), Энтойн Семеньо, Матеус Нунес ( Абдукодир Хусанов 60' ), Nico O'Reilly Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Самуэль Чуквезе ( Родриго Мунис 60' ), Эмиль Смит-Роу ( Кевин 60' ), Гарри Уилсон ( Оскар Бобб 72' ), Сандер Берге ( Харрисон Рид 81' ), Райан Сесеньон, Рауль Хименес ( Джошуа Кинг 60' ), Алекс Айуоби Жёлтые карточки: Бернарду Силва 41', Филип Фоден 66' — Йоаким Андерсен 31'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 3 Удары мимо 5 58 Владение мячом 42 4 Угловые удары 3 3 Офсайды 1 6 Фолы 9

Благодаря победе «Манчестер Сити» набрал 53 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ и приблизился к лидирующему «Арсеналу» на расстояние трех очков. «Фулхэм» с 34 баллами идет 12-м.

В параллельной игре «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

«Ноттингем» с 27 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (9) — последний.