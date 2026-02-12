Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, как сообщает Telegram-канал «МЯЧ RU», требует повышения зарплаты до 1,5 миллиона евро в год.

Вячеслав Караваев globallookpress.com

Футболист, которому уже 30 лет, хочет увеличить свой текущий доход на 20-25%. Однако «Зенит» не готов удовлетворить это требование. По информации источника, интерес к Караваеву проявляет ЦСКА.

После разрыва ахиллова сухожилия Караваев не выходил на поле более года. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2026 года, а по данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.