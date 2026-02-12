«Тоттенхэм» всерьез рассматривает возможность назначения Джона Хейтинги на должность временного главного тренера.

Джон Хейтинга globallookpress.com

Несмотря на желание «шпор» вернуть Маурисио Почеттино, он не сможет занять пост в клубе до окончания чемпионата мира по футболу 2026 года, так как в настоящее время является тренером сборной США.

Согласно информации от Daily Mail, Хейтинга, который присоединился к штабу недавно уволенного Томаса Франка 15 января, стал одним из основных претендентов на роль временного наставника «Тоттенхэма». Кроме того, упоминаются кандидатуры Роберто Де Дзерби и Робби Кина, которые ранее также рассматривались для этой позиции.

За свою карьеру Хейтинга возглавлял амстердамский «Аякс» и работал ассистентом тренера в «Ливерпуле» и «Вест Хэме».