12 февраля в Лондоне состоится поединок 26-го тура АПЛ, в котором померяются силами «Брентфорд» и «Арсенал». Старт встречи в 23:00 мск.
«Брентфорд» сыграет после двух побед подряд. «Пчелы» обыграли «Астон Виллу» (1:0) и «Ньюкасл» (3:2). После этого они поднялись на 7-е место в таблице с 39 очками на счету.
«Арсенал» с учетом всех турниров идет на серии из четырех побед. «Канониры» выиграли у «Кайрата» (3:2) в Лиге чемпионов, у «Челси» в Кубке лиги, а также одолели «Лидс» (4:0) и «Сандерленд» (3:0) в АПЛ. У команды Микеля Артеты 56 очков и 3 очка форы в борьбе с «Ман Сити» за первое место.
В последних матчах с «Брентфордом» «Арсенал» в большей мере доминировал, выиграв в четырех и пяти случаев. Последним результатом стала победа гостей со счетом 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Котировки букмекеров: 5.51 на победу «Брентфорда», 3.87 на ничью, 1.67 на победу «Арсенала».
- Прогноз ИИ: «Брентфорд» выиграет со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.