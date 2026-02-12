12 февраля в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной». Старт встречи в 23:00 мск.

«Атлетико» в прошлом раунде разгромил «Бетис» со счетом 5:0. После этого команда Диего Симеоне не смогла развить успех и проиграла тому же «Бетису» в матче Ла Лиги (0:1).

«Барселона» давно не знает поражений. Каталонцы выиграли 6 матчей подряд. В четвертьфинале Кубка Испании коллектив Ханси Флика победил «Альбасете» 2:1, после чего разгромил «Мальорку» 3:0 в чемпионате Испании.

В прошлом сезоне команды также пересекались в полуфинале Кубка Испании и тогда «Барселоне» удалось выйти в финал, выиграв с общим счетом 5:4.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 2.85 на победу «Атлетико» 3.85 на ничью, 2.34 на победу «Барселоны».

Прогноз ИИ: «Барселона» выиграет со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.