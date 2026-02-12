12 февраля в Мадриде состоится первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной». Старт встречи в 23:00 мск.
«Атлетико» в прошлом раунде разгромил «Бетис» со счетом 5:0. После этого команда Диего Симеоне не смогла развить успех и проиграла тому же «Бетису» в матче Ла Лиги (0:1).
«Барселона» давно не знает поражений. Каталонцы выиграли 6 матчей подряд. В четвертьфинале Кубка Испании коллектив Ханси Флика победил «Альбасете» 2:1, после чего разгромил «Мальорку» 3:0 в чемпионате Испании.
В прошлом сезоне команды также пересекались в полуфинале Кубка Испании и тогда «Барселоне» удалось выйти в финал, выиграв с общим счетом 5:4.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 2.85 на победу «Атлетико» 3.85 на ничью, 2.34 на победу «Барселоны».
- Прогноз ИИ: «Барселона» выиграет со счетом 3:2.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.