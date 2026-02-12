«Бернли» с 18 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (32) — 13-й.

Все мячи в этой игре были забиты в первом тайме. На дубль Йоргена Странда Ларсена гости ответили точными ударами Ганнибала Меджбри и Джейдона Энтони , а также автоголом Жефферсона Лерма .

В параллельной игре «Кристал Пэлас» проиграл «Бернли» со счетом 2:3.

«Астон Вилла» набрала 50 очков и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице. «Брайтон» с 31 очком остался 14-м.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч. Его в собственные ворота забил Джек Хиншелвуд на 86-й минуте.

В матче 26-го тура английского чемпионата «Астон Вилла» победила «Брайтон» со счетом 1:0.

2.25

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз и ставка «Канониры» будут торопиться

Футбол•Сегодня 01:15 «Сандерленд» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 00:30 «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Вчера 15:11 Расплата за ошибку: продажа Луиса Диаса и ставка на Гакпо разрушили атаку «Ливерпуля»

Футбол•Вчера 02:47 «Ньюкасл» отправил «Тоттенхэм» к зоне вылета: кризис Франка всё серьёзнее

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 15:17 Пятый элемент: как Димарко превратил роль латераля в искусство

Футбол•Вчера 08:00 План побега. Козлов бросает «Краснодар» ради ЦСКА

Футбол•10/02/2026 14:29 Тренерский апокалипсис-2026: куда уйдет Пеп, кто спасет «Ливерпуль» и где окажется Алонсо

Футбол•09/02/2026 23:29 Трансферный дайджест. 3 — 9 февраля

Футбол•09/02/2026 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Выбор читателей

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Футбол•06/02/2026 18:45 Он вам не «мальчишка»: как Вирц превратился в «монстра» и стал наследником Де Брейне

Футбол•04/02/2026 08:12 В Турцию на работу: Макаров и Чалов пошли по пути Дзюбы, Джикии, Бесчастных

Самое интересное

Футбол•27/12/2025 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•27/12/2025 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века

Бои•26/12/2025 20:19 7 самых ярких нокаутов UFC в 2025-м: Левый хук Прохазки, хай-кик Салкилда и еще 5 штук

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона