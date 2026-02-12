В матче 26-го тура английского чемпионата «Астон Вилла» победила «Брайтон» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч. Его в собственные ворота забил Джек Хиншелвуд на 86-й минуте.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем1:0Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
1:0 Тайрон Мингс 86'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Ламаре Богард, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Амаду Онана (Тэмми Абрахам 75'), Дуглас Луис (Виктор Линделёф 84'), Эмилиано Буэндия (Леон Бэйли 60'), Джейдон Санчо (Росс Баркли 60'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Алисон Эдвард 75')
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке (Оливье Боскальи 61'), Йоэл Велтман, Каору Митома (Harry Howell 81'), Диего Гомес (Янкуба Минте 81'), Джек Хиншелвуд, Карлос Балеба (Джеймс Милнер 22'), Паскаль Грос, Ферди Кадиоглу, Дэнни Уэлбек (Хараламбос Костулас 80')
Жёлтые карточки: Дамиан Эмилиано Мартинес 41', Морган Роджерс 50' — Карлос Балеба 2', Йоэл Велтман 23', Ян Паул ван Хекке 41'
«Астон Вилла» набрала 50 очков и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице. «Брайтон» с 31 очком остался 14-м.
В параллельной игре «Кристал Пэлас» проиграл «Бернли» со счетом 2:3.
Все мячи в этой игре были забиты в первом тайме. На дубль Йоргена Странда Ларсена гости ответили точными ударами Ганнибала Меджбри и Джейдона Энтони, а также автоголом Жефферсона Лерма.
«Бернли» с 18 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» (32) — 13-й.