11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 47 баллов в активе и находится среди лидеров в таблице.

Команда занимает третью позицию с отставанием в три очка от второго в таблице «Манчестер Сити», а также с отрывом в три балла от занимающего третье место «Манчестер Юнайтед».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Вилланы» на чужом поле разошлись мировой с «Борнмутом» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Брентфорда».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на английского чемпионата, «Астон Вилла» не выиграла при одной ничьей и одном поражении.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Морган Роджерс и Олли Уоткинс — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 31 балл в активе и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в 12 пунктов от зоны континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Чайки» на своём поле потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Эвертоном» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» проиграл дважды при двух победах и четырех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

  • в 12-ти из 14-ти последних домашних матчей «Астон Вилла» выиграла
  • в пяти из шести последних матчей «Астон Виллы» забивали меньше 2,5 голов
  • в шести из восьми последних матчей «Брайтон» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Её победа оценивается 1.90.  Ничья — в 3.75, выигрыш «Брайтона» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в 12-ти из 14-ти последних домашних матчей хозяева выиграли.  Так было и в двух предыдущих очных поединках этих соперников.

При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.

1.90«Астон Вилла» победит
Ставка 1000  с коэффициентом 1.90 на матч «Астон Вилла» — «Брайтон»  принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Астон Вилла» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

2.10Тотал меньше 2,5 голов
Ставка 1000  с коэффициентом 2.10 на матч «Астон Вилла» — «Брайтон»  позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.