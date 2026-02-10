11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 47 баллов в активе и находится среди лидеров в таблице.
Команда занимает третью позицию с отставанием в три очка от второго в таблице «Манчестер Сити», а также с отрывом в три балла от занимающего третье место «Манчестер Юнайтед».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Вилланы» на чужом поле разошлись мировой с «Борнмутом» (1:1).
Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Брентфорда».
«Брайтон»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на английского чемпионата, «Астон Вилла» не выиграла при одной ничьей и одном поражении.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Морган Роджерс и Олли Уоткинс — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Турнирное положение: «Брайтон» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 31 балл в активе и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.
Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в восемь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в 12 пунктов от зоны континентальных турниров (топ-6).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Чайки» на своём поле потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в домашних стенах сыграл вничью с «Эвертоном» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брайтон» проиграл дважды при двух победах и четырех ничьих.
Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Дэнни Уэлбек — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.75, выигрыш «Брайтона» — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
Прогноз: в 12-ти из 14-ти последних домашних матчей хозяева выиграли. Так было и в двух предыдущих очных поединках этих соперников.
При этом в двух из трех последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Астон Вилла» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.