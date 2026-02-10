11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 47 баллов в активе и находится среди лидеров в таблице.

Команда занимает третью позицию с отставанием в три очка от второго в таблице «Манчестер Сити», а также с отрывом в три балла от занимающего третье место «Манчестер Юнайтед».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Вилланы» на чужом поле разошлись мировой с «Борнмутом» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив остался без очков, когда теперь в домашних стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Брентфорда».