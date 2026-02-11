В контрольном матче в турецком Белеке встретились «Торпедо» из России и «Кыргызалтын» из Кыргызстана. Встреча завершилась победой «Торпедо» со счетом 2:1.

Алексей Каштанов globallookpress.com

Забитыми мячами в составе российской команды отметились нападающий Алексей Каштанов и полузащитник Садыг Багиев. «Кыргызалтын» смог отыграться в концовке, забив гол на 89-й минуте.

Ранее «Торпедо» также одержало победу в контрольном матче, обыграв «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:2. Игра состоялась 7 февраля.

На данный момент «Торпедо» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 очко после 21 матча.