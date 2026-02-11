Прославленный российский тренер Юрий Семин специально для livesport.ru прокомментировал итоги Зимнего Кубка РПЛ.

Юрий Семин globallookpress.com

«Кубок не имел турнирного значения. Но это лучше, чем товарищеские матчи. У каждого тренера своя программа, кому сколько играть, никаких вопросов к Семаку нет. Последнее место не играет никакой роли.

"Зенит" должен становиться лучшим, и сделает все для того, чтобы поменять ситуацию и выиграть чемпионство. Если пофамильно, то Лусиано безусловное усиление для ЦСКА. Как и приход Баринова на дефицитную позицию. Не вижу в этой связи проблем для "Локомотива", поскольку там на эту роль есть достойные кандидаты», — цитирует Семина LiveSport.Ru.

Напомним, что ЦСКА стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ 2026-го года, набрав 5 очков. Московское «Динамо» расположилось на 2-й строчке (5), а тройку лидеров замкнул «Краснодар» (4). Последнее 4-е место занял «Зенит» (4).