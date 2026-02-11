Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Боселли — интересный футболист. В "Краснодаре" уже сложившаяся компания, но там 12–13 человек постоянно играют. В этом, кстати, и кайф! Я сравниваю с тем, когда я играл даже. У нас было постоянно 13–14 человек в составе по большому счету — и все друг друга так хорошо чувствовали, знали, кто чем дышит и как играет. Сегодня все по‑другому. Постоянная ротация… А зачем, казалось бы? Ты играй, пока тяжело не станет, и набирай через это форму.

Снова подчеркну, что Боселли — довольно хороший игрок. С другой стороны, не каждый может заиграть в новом клубе. Тот же этот француз Перрен довольно хороший игрок, но совершенно не попал здесь! Не выиграл место в составе.

Для "Пари НН" это потеря, конечно. С другой стороны, заработок денег. В любом случае, игрок хороший. Думаю, в "Краснодаре" он должен найти себя», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Боселли присоединился к «Пари НН» осенью 2023 года, перебравшись в Россию из португальского «Жил Висенте». В текущем сезоне 26-летний футболист забил 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду.