Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Пари НН» в «Краснодар».

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев globallookpress.com

«Боселли — интересный футболист.  В "Краснодаре" уже сложившаяся компания, но там 12–13 человек постоянно играют.  В этом, кстати, и кайф!  Я сравниваю с тем, когда я играл даже.  У нас было постоянно 13–14 человек в составе по большому счету — и все друг друга так хорошо чувствовали, знали, кто чем дышит и как играет.  Сегодня все по‑другому.  Постоянная ротация… А зачем, казалось бы?  Ты играй, пока тяжело не станет, и набирай через это форму.

Снова подчеркну, что Боселли — довольно хороший игрок.  С другой стороны, не каждый может заиграть в новом клубе.  Тот же этот француз Перрен довольно хороший игрок, но совершенно не попал здесь!  Не выиграл место в составе.

Для "Пари НН" это потеря, конечно.  С другой стороны, заработок денег.  В любом случае, игрок хороший.  Думаю, в "Краснодаре" он должен найти себя», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Боселли присоединился к «Пари НН» осенью 2023 года, перебравшись в Россию из португальского «Жил Висенте».  В текущем сезоне 26-летний футболист забил 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду.