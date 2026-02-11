«Челси» впервые при Лиаме Росеньоре не выиграл матч в АПЛ упустив победу из-за двух ошибок и уникального промаха на последней минуте. «Лидс» же уехал со «Стэмфорд Бридж» с ничьей, которая, пусть и с долей удачи, но выглядит наградой за второй тайм и за то, что команда Даниэля Фарке не рассыпалась после двух пропущенных мячей.

Результат матча Челси Лондон 2:2 Лидс Лидс 1:0 Жоао Педро 24' 2:0 Коул Палмер 58' пен. 2:1 Лукас Нмеча 67' пен. 2:2 Ноа Окафор 73' Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Джош Ачимпонг ( Весли Фофана 79' ), Марк Кукурелья ( Йоррел Хато 46' ), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос ( Лиам Дилап 79' ), Коул Палмер, Энцо Фернандес, Жоао Педро, Estevao Лидс: Карл Дарлоу, Джейден Богл, Джо Родон, Себастиан Борнау ( Ноа Окафор 56' ), Джеймс Джастин, Бренден Ааронсон ( Шон Лонгстафф 90' ), Илия Груев, Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон, Яка Бийол, Лукас Нмеча ( Даниэль Джеймс 82' ) Жёлтые карточки: Мало Гюсто 8', Джош Ачимпонг 15', Коул Палмер 67' — Габриэль Гудмундссон 20', Себастиан Борнау 22', Джеймс Джастин 45', Шон Лонгстафф 90+7'

Статистика матча 4 Удары в створ 2 8 Удары мимо 0 66 Владение мячом 34 4 Угловые удары 1 4 Офсайды 1 9 Фолы 13

Фарке выпустил в старте, по сути, шесть защитников, с пятёркой сзади и двумя опорниками — максимально осторожный вариант состава без основного нападающего Калверта-Льюина. На бумаге это должно было превратить матч в борьбу за вторые мячи и стандарты. Но получилось чуть иначе, «Лидс» действительно навязывал борьбу за каждый мяч, но при этом позволил «Челси» спокойно находить свободные зоны в атаке. Лиам Росеньор снова построил атаку вокруг свободы Коула Палмера. Тот смещался в полуфланги, искал зону между центральными защитниками и опорниками, а партнёры обеспечивали ему варианты. Важная деталь — роль Андрея Сантоса, он регулярно опускался в глубину, помогая начинать атаки, когда «Лидс» пытался укусить прессингом.

«Челси» — «Лидс» globallookpress.com

Гости ярко начали, но быстро «потухли», после двенадцатой минуты у них не было ни одного удара до перерыва. Без Калверта-Льюина впереди оставался Лукас Нмеча — трудяга, но не тот форвард, который удержит длинную передачу и даст команде передохнуть. Его либо съедал Трево Чалоба, либо мяч просто возвращался «Челси» из-за плохого первого касания.

Первый гол вырос из того, что «Лидс» так и не решил, кто держит Палмера. В районе двадцатой минуты его рывок по центру напугал Себастьяна Борнова — тот получил предупреждение, а ещё через пару атак «Челси» всё сделал, как надо. Палмер в центре и моментально вырезал передачу на Жоау Педру, который убежал в зону между Борновом и Бийолом. Бразилец спокойно перекинул вратаря, 1:0, а «Челси» мог выдохнуть с опорой на быстрый гол.

Гол Жоау Педру globallookpress.com

Палмер забивает с пенальти, «Челси» паникует в защите

После паузы «Челси» продолжил успех первого тайма и казалось, что «синие» неизбежно збьют. Фарке отреагировал заменой: Ноа Окафор вместо Борнова. Этой заменой тренер сообщил команде, что играть настолько пассивно бессмысленно — и это сыграет роль в камбеке «Лидса».

Но вместо того, чтобы сразу перехватить инициативу, «Лидс» получил второй гол — и снова сам себя подставил. Эпизод до смешного похож на то, что было в матче с «Вулвз» несколькими днями ранее. Жоау Педру борется за мяч в штрафной в совсем не ударной позиции, а Яка Бийол зачем-то толкает соперника в спину двумя руками. Пенальти, Палмер без нервов укладывает мяч в угол, 2:0. Это должен был быть тот самый «идеальный отрезок», о котором Росеньор говорил накануне на пресс-конференции. А потом случилось то, из-за чего у «Челси» годами нет ощущения надёжности.

Гол Палмера с пенальти globallookpress.com

Сначала Мойсес Кайседо подарил «Лидсу» билет обратно в матч. Его фол на Джейдене Богле в штрафной может и не выглядел настолько же глупым, как в случае Бийола, но в эпизоде точно можно было сыграть аккуратнее и не бить соперника по ногам. Пенальти, Нмеча бьёт мощно, Роберт Санчес не спасает, 2:1. С точки зрения топ-клуба (которым «Челси» себя считает) это должен был быть просто неприятный эпизод. Команда ведёт, времени достаточно, соперник всё ещё не создал почти ничего, но хозяева начали заметно суетиться.

Гол Нмечи с пенальти globallookpress.com

Защита «Челси» привозит, Палмер мажет в идеальной ситуации

В ситуации со вторым голом «Лидса» сложно выделить одного виноватого, потому что это была коллективная нерешительность. Длинный мяч, серия отскоков, Богл продирается через несколько контактов, а дальше начинается главное — ни Санчес, ни молодой Джош Ачемпонг не берут на себя решение выбить мяч за боковую. Оба как будто на секунду застыли и зачем-то начали высказывать претензии о возможной игре рукой Богла в развитии атаки. Но игра не остановилась, и из-за этой паузы мяч выкатился на ногу Окафора, который оформил самый лёгкий гол в своей жизни в пустые ворота. 2:2.

Гол Окафора в пустые ворота globallookpress.com

После 2:2 «Челси» опомнился и побежал выигрывать матч. Команда восприняла добавленные минуты не как угрозу, а как ресурс для финального штурма, в духе недавнего матча с «Вест Хэмом», где поздний гол принёс победу. И по моментам хозяева были невероятно близки к трём очкам. Жоау Педру в одном из эпизодов попал в перекладину, Росеньор постепенно добавлял игроков в атаку, а «Лидс» уже держался только на дисциплине.

Уже на исходе пятой минуты компенсированного времени Кайседо низом простреливает через всю вратарскую, мяч проходит мимо ног защитников, и на дальней штанге появляется Палмер, нужно было просто попасть. Но мяч отлетает от его голени и пролетает над перекладиной. На трибунах даже не было злости, «Бриджу» сложно было поверить в то, что такой промах в принципе возможен. Но именно так закончилась идеальная серия Лиама Росеньора в АПЛ.

Для «Челси» это не катастрофа с точки зрения таблицы, но очень неприятная потеря очков с точки зрения сценария матча. До 67-й минуты команда была близка к идеальному матчу, но затем снова проявилась склонность к саморазрушению при первых проблемах. Росеньору ещё долго предстоит отучать «синих» от этой черты.

«Лидс» без Калверта-Льюина выглядел пусто в первом тайме, но перестроился, ожил за счёт замен и энергии Богла и не развалился психологически после 0:2 и пенальти в свои ворота. Команде Фарке уже подпрыгнула на 15-е место и, кажется, всё ближе к тому, чтобы начать следующий сезон в элите.