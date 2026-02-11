«Челси» впервые при Лиаме Росеньоре не выиграл матч в АПЛ упустив победу из-за двух ошибок и уникального промаха на последней минуте. «Лидс» же уехал со «Стэмфорд Бридж» с ничьей, которая, пусть и с долей удачи, но выглядит наградой за второй тайм и за то, что команда Даниэля Фарке не рассыпалась после двух пропущенных мячей.
Результат матча
Фарке выпустил в старте, по сути, шесть защитников, с пятёркой сзади и двумя опорниками — максимально осторожный вариант состава без основного нападающего Калверта-Льюина. На бумаге это должно было превратить матч в борьбу за вторые мячи и стандарты. Но получилось чуть иначе, «Лидс» действительно навязывал борьбу за каждый мяч, но при этом позволил «Челси» спокойно находить свободные зоны в атаке. Лиам Росеньор снова построил атаку вокруг свободы Коула Палмера. Тот смещался в полуфланги, искал зону между центральными защитниками и опорниками, а партнёры обеспечивали ему варианты. Важная деталь — роль Андрея Сантоса, он регулярно опускался в глубину, помогая начинать атаки, когда «Лидс» пытался укусить прессингом.
Гости ярко начали, но быстро «потухли», после двенадцатой минуты у них не было ни одного удара до перерыва. Без Калверта-Льюина впереди оставался Лукас Нмеча — трудяга, но не тот форвард, который удержит длинную передачу и даст команде передохнуть. Его либо съедал Трево Чалоба, либо мяч просто возвращался «Челси» из-за плохого первого касания.
Первый гол вырос из того, что «Лидс» так и не решил, кто держит Палмера. В районе двадцатой минуты его рывок по центру напугал Себастьяна Борнова — тот получил предупреждение, а ещё через пару атак «Челси» всё сделал, как надо. Палмер в центре и моментально вырезал передачу на Жоау Педру, который убежал в зону между Борновом и Бийолом. Бразилец спокойно перекинул вратаря, 1:0, а «Челси» мог выдохнуть с опорой на быстрый гол.
Палмер забивает с пенальти, «Челси» паникует в защите
После паузы «Челси» продолжил успех первого тайма и казалось, что «синие» неизбежно збьют. Фарке отреагировал заменой: Ноа Окафор вместо Борнова. Этой заменой тренер сообщил команде, что играть настолько пассивно бессмысленно — и это сыграет роль в камбеке «Лидса».
Но вместо того, чтобы сразу перехватить инициативу, «Лидс» получил второй гол — и снова сам себя подставил. Эпизод до смешного похож на то, что было в матче с «Вулвз» несколькими днями ранее. Жоау Педру борется за мяч в штрафной в совсем не ударной позиции, а Яка Бийол зачем-то толкает соперника в спину двумя руками. Пенальти, Палмер без нервов укладывает мяч в угол, 2:0. Это должен был быть тот самый «идеальный отрезок», о котором Росеньор говорил накануне на пресс-конференции. А потом случилось то, из-за чего у «Челси» годами нет ощущения надёжности.
Сначала Мойсес Кайседо подарил «Лидсу» билет обратно в матч. Его фол на Джейдене Богле в штрафной может и не выглядел настолько же глупым, как в случае Бийола, но в эпизоде точно можно было сыграть аккуратнее и не бить соперника по ногам. Пенальти, Нмеча бьёт мощно, Роберт Санчес не спасает, 2:1. С точки зрения топ-клуба (которым «Челси» себя считает) это должен был быть просто неприятный эпизод. Команда ведёт, времени достаточно, соперник всё ещё не создал почти ничего, но хозяева начали заметно суетиться.
Защита «Челси» привозит, Палмер мажет в идеальной ситуации
В ситуации со вторым голом «Лидса» сложно выделить одного виноватого, потому что это была коллективная нерешительность. Длинный мяч, серия отскоков, Богл продирается через несколько контактов, а дальше начинается главное — ни Санчес, ни молодой Джош Ачемпонг не берут на себя решение выбить мяч за боковую. Оба как будто на секунду застыли и зачем-то начали высказывать претензии о возможной игре рукой Богла в развитии атаки. Но игра не остановилась, и из-за этой паузы мяч выкатился на ногу Окафора, который оформил самый лёгкий гол в своей жизни в пустые ворота. 2:2.
После 2:2 «Челси» опомнился и побежал выигрывать матч. Команда восприняла добавленные минуты не как угрозу, а как ресурс для финального штурма, в духе недавнего матча с «Вест Хэмом», где поздний гол принёс победу. И по моментам хозяева были невероятно близки к трём очкам. Жоау Педру в одном из эпизодов попал в перекладину, Росеньор постепенно добавлял игроков в атаку, а «Лидс» уже держался только на дисциплине.
Уже на исходе пятой минуты компенсированного времени Кайседо низом простреливает через всю вратарскую, мяч проходит мимо ног защитников, и на дальней штанге появляется Палмер, нужно было просто попасть. Но мяч отлетает от его голени и пролетает над перекладиной. На трибунах даже не было злости, «Бриджу» сложно было поверить в то, что такой промах в принципе возможен. Но именно так закончилась идеальная серия Лиама Росеньора в АПЛ.
Для «Челси» это не катастрофа с точки зрения таблицы, но очень неприятная потеря очков с точки зрения сценария матча. До 67-й минуты команда была близка к идеальному матчу, но затем снова проявилась склонность к саморазрушению при первых проблемах. Росеньору ещё долго предстоит отучать «синих» от этой черты.
«Лидс» без Калверта-Льюина выглядел пусто в первом тайме, но перестроился, ожил за счёт замен и энергии Богла и не развалился психологически после 0:2 и пенальти в свои ворота. Команде Фарке уже подпрыгнула на 15-е место и, кажется, всё ближе к тому, чтобы начать следующий сезон в элите.