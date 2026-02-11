«Челси» с 44 очками по-прежнему на пятом месте в АПЛ, «Лидс» (30) — 15-й.

Лукас Нмеча сократил отставание ударом «с точки» на 67-й минуте, а Ноа Окафор 8 минут спустя спас «павлинов» от поражения.

Жоао Педро открыл счет на 24-й минуте, а Коул Палмер удвоил преимущество «синих» на 58-й минуте, реализовав пенальти.

«Челси» на своем поле обыграл «Лидс» в рамках 26-го тура АПЛ — 2:1.

