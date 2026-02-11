«Челси» на своем поле обыграл «Лидс» в рамках 26-го тура АПЛ — 2:1.
Жоао Педро открыл счет на 24-й минуте, а Коул Палмер удвоил преимущество «синих» на 58-й минуте, реализовав пенальти.
Лукас Нмеча сократил отставание ударом «с точки» на 67-й минуте, а Ноа Окафор 8 минут спустя спас «павлинов» от поражения.
Результат матча
ЧелсиЛондон2:2ЛидсЛидс
1:0 Жоао Педро 24' 2:0 Коул Палмер 58' пен. 2:1 Лукас Нмеча 67' пен. 2:2 Ноа Окафор 73'
Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Джош Ачимпонг (Весли Фофана 79'), Марк Кукурелья (Йоррел Хато 46'), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос (Лиам Дилап 79'), Коул Палмер, Энцо Фернандес, Жоао Педро, Estevao
Лидс: Карл Дарлоу, Джейден Богл, Джо Родон, Себастиан Борнау (Ноа Окафор 56'), Джеймс Джастин, Бренден Ааронсон, Илия Груев, Этан Ампаду, Габриэль Гудмундссон, Яка Бийол, Лукас Нмеча (Даниэль Джеймс 82')
Жёлтые карточки: Мало Гюсто 8', Джош Ачимпонг 15', Коул Палмер 67' — Габриэль Гудмундссон 20', Себастиан Борнау 22', Джеймс Джастин 45'
«Челси» с 44 очками по-прежнему на пятом месте в АПЛ, «Лидс» (30) — 15-й.