Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о гонке за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Понимаю огорчение из-за победы "Манчестер Сити" над "Ливерпулем", но мы не в состоянии это контролировать. Нам следует сосредоточиться на нас самих, оставаться в настоящем, идти от игры к игре и получать от этого удовольствие.

Смотрели ли футболисты этот матч? Они просто были рады нашей победе над "Сандерлендом", поскольку мы понимали, что будет непросто. Может, кто-то из них дома и посмотрел ту игру, однако мы отдаём все силы своей работе.

Сохраняем сосредоточенность, поскольку с этим [с большим количеством матчей] мы будем сталкиваться постоянно. Так было и в предыдущие шесть месяцев, это нормально», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

В настоящий момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ и опережает на 6 очков второй «Манчестер Сити».