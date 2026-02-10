После 21 тура Лиги 1 парижане набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице. «Марсель» с 39 баллами располагается на четвёртой позиции. Итальянский специалист возглавляет команду с лета 2024 года.

«Нравится, как Де Дзерби строит игру своей команды. Ставит атакующий футбол, нацеленный на победы. Один из сильнейших наставников нынешнего французского первенства», — приводит слова Энрике derbyderbyderby.it.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после разгромной победы над «Марселем» (5:0) в матче 21-го тура чемпионата Франции высоко оценил работу наставника провансальского клуба Роберто Де Дзерби .

Футбол•Вчера 23:29 Трансферный дайджест. 3 — 9 февраля

Футбол•Вчера 03:09 «ПСЖ» деклассировал «Марсель» в Париже: вопросов к Де Дзерби всё больше

Футбол•Вчера 00:43 «ПСЖ» — «Марсель»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•08/02/2026 18:57 «Ницца» — «Монако»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1

Футбол•08/02/2026 08:00 Завышенные ставки. Перрен, Жозе, Алберто и еще 7 игроков, так и не покоривших РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Футбол•08/02/2026 14:53 Загадка Алехандро Гарначо: когда потенциал превратится во что-то большее?

Футбол•07/02/2026 14:02 Мама, я еду домой: Месси, Роналду и еще четыре звезды, которые могут вернуться в родные клубы

Футбол•06/02/2026 18:45 Он вам не «мальчишка»: как Вирц превратился в «монстра» и стал наследником Де Брейне

Футбол•06/02/2026 15:18 Саудовский бунтарь: возвращение в «МЮ», дуэт с Месси и еще пять вариантов будущего Роналду

Выбор читателей

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•05/02/2026 17:34 Роман Шишкин: С Карседо будут спрашивать за результат с первых же матчей «Спартака»

Футбол•03/02/2026 13:27 Итоги трансферного января: «Ман Сити» и «Астон Вилла» — короли рынка, «Ливерпуль» — главный неудачник

Футбол•03/02/2026 08:05 Неликвидный хрусталь. Куда податься Захаряну после «Реал Сосьедада»?

Милан-2026•03/02/2026 15:34 Илья Малинин: золото Олимпиады — последний шаг к настоящему величию

Самое интересное

Футбол•24/12/2025 12:23 За бортом триумфа: Роналду и еще четыре звезды, которые могут провалить ЧМ-2026

Бои•24/12/2025 11:46 Лучший боксер десятилетия. Превзойти достижения Кроуфорда просто невозможно

Футбол•22/12/2025 17:31 От диких запоев 90-х до скрытых проблем современности: как английский футбол борется с алкоголем

Футбол•22/12/2025 11:30 Мюнхенский ренессанс: как «Бавария» восстановила гегемонию в Бундеслиге