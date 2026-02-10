Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после разгромной победы над «Марселем» (5:0) в матче 21-го тура чемпионата Франции высоко оценил работу наставника провансальского клуба Роберто Де Дзерби.
«Нравится, как Де Дзерби строит игру своей команды. Ставит атакующий футбол, нацеленный на победы. Один из сильнейших наставников нынешнего французского первенства», — приводит слова Энрике derbyderbyderby.it.
После 21 тура Лиги 1 парижане набрали 51 очко и занимают первое место в турнирной таблице. «Марсель» с 39 баллами располагается на четвёртой позиции. Итальянский специалист возглавляет команду с лета 2024 года.