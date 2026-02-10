Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуация с переходом полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова.

Данила Козлов globallookpress.com

«Есть определенные вопросы, которые требуют чуть больше времени для согласования. Никаких подводных камней нет. Можно сказать, трансфер в процессе оформления. Конечно, я не готов давать стопроцентную гарантию. Всегда есть вероятность, что что-то может пойти не так. Медосмотр он прошел хорошо», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

За «быков» Козлов играет с 2024 года. Он воспитанник «Зенита», также играл в «Балтике». Сумма трансфера 21-летнего полузащитника оценивается в € 1 млн