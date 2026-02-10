Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуация с переходом полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова.

«Есть определенные вопросы, которые требуют чуть больше времени для согласования.  Никаких подводных камней нет.  Можно сказать, трансфер в процессе оформления.  Конечно, я не готов давать стопроцентную гарантию.  Всегда есть вероятность, что что-то может пойти не так.  Медосмотр он прошел хорошо», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

За «быков» Козлов играет с 2024 года.  Он воспитанник «Зенита», также играл в «Балтике».  Сумма трансфера 21-летнего полузащитника оценивается в € 1 млн