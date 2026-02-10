Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как адаптируется в клубе звездный новичок Дмитрий Баринов.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Когда еще Баринова не было здесь, я говорил, что он усилил бы любую команду. Он перешел к нам — значит усилил нас. Хорошее приобретение. Он опытный игрок, который всех знает уже и по сборной, и вообще. Все россияне сразу нашли с ним контакт, не пришлось даже вливаться в коллектив, потому что он уже был со всеми знаком.

Всегда говорю, что наш состав укомплектован хорошо. А подпишут или не подпишут кого-то еще — вопрос к руководству и тренерскому штабу. Мы всегда готовы бороться за чемпионство», — сказал Кисляк «СЭ».

Бывший капитан «Локомотива» перешел в ЦСКА в зимнюю паузу. На Зимнем кубке РПЛ армейцы сыграли 3 матча и набрали 5 очков, возглавляя пока турнирную таблицу.