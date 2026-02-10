Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о целях команды на вторую половину часть сезона после победы над «Краснодаром» (1:0) в Зимнем кубке РПЛ.

Даниил Фомин globallookpress.com

Хороший турнир, хорошие матчи, эмоциональные. Это хорошая часть подготовки. Думаю, что все команды получили практику перед возобновлением сезона. Во втором тайме добавили в контроле мяча. Нас не устраивает место в таблице, хотим подняться выше, у нас еще есть Кубок России, который мы хотим выиграть, — цитирует Фомина «Матч ТВ».

«Динамо» заняло второе место в Зимнем кубке РПЛ, уступив по дополнительным показателям ЦСКА.

В РПЛ «бело-голубые» занимают 10-е место с 21 баллом за 18 встреч, а в Кубке России команде предстоит игра против «Спартака» в полуфинале Пути РПЛ.