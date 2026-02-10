10 февраля в 16:00 мск состоится очередной матч Зимнего Кубка РПЛ, в котором московское «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

На зимних сборах «Динамо» еще ни разу не побеждало в основное время. Команда расписала ничьи с «Шанхай Шеньхуа» и «Чэнду», проиграла «Зениту» 1:2 и только в серии пенальти смогла победить ЦСКА.

У «Краснодара» другая картина. Из трех матчах «быки» выиграли два, одолев «Елимай» 2:1 и разгромил в прошлом туре Кубка РПЛ «Зенит» 3:0. Единственное поражение в турнире «Краснодар» потерпел от ЦСКА, но уже в серии пенальти.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.94.

Котировки букмекеров: 3.29 на победу «Динамо», 3.95 на ничью, 2.11 на победу «Краснодара».

Прогноз ИИ: «Краснодар» победит 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» М — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

