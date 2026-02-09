«Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча команд состоится 9 февраля в 23:01 мск.

После ухода Майкла Каррика «Мидлсбро» продолжает гонку за лидером и сейчас разрыв с «Ковентри» составляет одно очко, поэтому у гостей есть хорошие шансы на успех.

«Мидлсбро» выиграл 5 матчей подряд в Чемпионшипе и является лучшей командой по результатам на данный момент. Смогут ли «клинки» прервать серию соперника? Они не проигрывают уже 3 матча?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.14.

Котировки букмекеров: 2.21 на победу «Шеффилд Юнайтед», 3.40 на ничью, 3.00 на победу «Мидлсбро».

Прогноз ИИ: матч закончится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро» смотрите на LiveCup.Run.

