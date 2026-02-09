«Шеффилд Юнайтед» и «Мидлсбро» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча команд состоится 9 февраля в 23:01 мск.
После ухода Майкла Каррика «Мидлсбро» продолжает гонку за лидером и сейчас разрыв с «Ковентри» составляет одно очко, поэтому у гостей есть хорошие шансы на успех.
«Мидлсбро» выиграл 5 матчей подряд в Чемпионшипе и является лучшей командой по результатам на данный момент. Смогут ли «клинки» прервать серию соперника? Они не проигрывают уже 3 матча?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.14.
- Котировки букмекеров: 2.21 на победу «Шеффилд Юнайтед», 3.40 на ничью, 3.00 на победу «Мидлсбро».
- Прогноз ИИ: матч закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шеффилд Юнайтед» — «Мидлсбро» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.