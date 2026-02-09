«Рома» примет «Кальяри» в матче 24-го тура Серии А, который пройдет в Риме 9 февраля на стадионе «Олимпико». Начало игры в 22:45 мск.

У «Ромы» есть отличная возможность закрепиться на 5-й позиции. После того, как «Комо» сыграл вничью, «джаллоросси» опережают команду Сеска Фабрегаса на 2 пункта. Таким образом, победа даст хозяевам уже 5 очков форы.

Однако в свете последних результатов «Ромы» в Серии А и с учетом победной серии «Кальяри», выиграть подопечным Гасперини будет непросто. «Сардинийцы» не испугались даже «Ювентус» (1:0), так что «Рому» ждет крайне непростой поединок.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.37.

Коэффициенты букмекеров: 1.50 на победу «Ромы», 4.20 на ничью, 6.80 на победу «Кальяри».

Прогноз ИИ: «Рома» одержит победу со счетом 3:0.

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

