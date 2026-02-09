«Аталанта» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А«, Кремонезе» (23) — 16-й.

На голы Николы Крстовича на 13-й минуте и Давиде Дзаппакосты на 25-й минуте гости ответили только точным ударом Мортена Торсби на 90+4-й минуте.

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Кремонезе» со счетом 2:1.

3.20

Прогнозы•Завтра 23:00 «Наполи» — «Комо». Прогноз и ставка Смогут ли гости доставить проблемы неаполитанцам?

Футбол•Сегодня 03:20 «Лацио» упустил победу в Турине: Калюлю спас «Ювентус» на последней минуте

Футбол•Сегодня 00:46 «Ювентус» — «Лацио»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 21:59 «Сассуоло» — «Интер»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Вчера 08:00 Завышенные ставки. Перрен, Жозе, Алберто и еще 7 игроков, так и не покоривших РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 23:29 Трансферный дайджест. 3 — 9 февраля

Футбол•Сегодня 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Футбол•Вчера 14:53 Загадка Алехандро Гарначо: когда потенциал превратится во что-то большее?

Футбол•07/02/2026 14:02 Мама, я еду домой: Месси, Роналду и еще четыре звезды, которые могут вернуться в родные клубы

Футбол•06/02/2026 18:45 Он вам не «мальчишка»: как Вирц превратился в «монстра» и стал наследником Де Брейне

Выбор читателей

Футбол•05/02/2026 13:43 Анти-пиар: почему Роналду нанес сокрушительный удар по репутации саудовской Про Лиги

Футбол•03/02/2026 07:05 Ну и Дуран: почему скандалист за 77 млн евро переходит в «Зенит»

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Футбол•03/02/2026 08:05 Неликвидный хрусталь. Куда податься Захаряну после «Реал Сосьедада»?

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Самое интересное

Футбол•15/12/2025 20:32 Моамед Кадер Мейте: подросток-гигант из «Ренна», за которым охотятся «Челси» и «МЮ»

Футбол•15/12/2025 12:31 Звездные войны: пять самых известных конфликтов топ-игроков с клубами АПЛ

Футбол•14/12/2025 22:44 Были друзьями — стали врагами: почему Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга сотни миллионов евро

Футбол•14/12/2025 16:33 Рекорд под угрозой: что может помешать Холанну превзойти Ширера