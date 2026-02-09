В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Кремонезе» со счетом 2:1.
На голы Николы Крстовича на 13-й минуте и Давиде Дзаппакосты на 25-й минуте гости ответили только точным ударом Мортена Торсби на 90+4-й минуте.
Результат матча
АталантаБергамо2:0КремонезеКремона
1:0 Никола Крстович 13' 2:0 Давиде Дзаппакоста 25' 2:1 Мортен Торсби 90+4'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Джорджио Скальвини, Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Одилон Коссуну 59'), Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 59'), Марио Пашалич, Никола Залевский (Лоренцо Бернаскони 70'), Лазар Самарджич (Камал Дин Сулемана 70'), Джакомо Распадори (Юнус Муса 78'), Никола Крстович
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла, Томмазо Барбьери (Алессио Дзербин 84'), Себастьяно Луперто, Федерико Баскиротто, Федерико Чеккерини (Филиппо Терраччано 39'), Юссеф Мале, Альберто Грасси (Мартин Пайеро 63'), Мортен Торсби, Джейми Варди (Антонио Санабрия 62'), Федерико Бонаццоли (Милан Дюрич 46')
Жёлтые карточки: Зеад Колашинац 49' (Аталанта), Одилон Коссуну 83' (Аталанта)
«Аталанта» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А«, Кремонезе» (23) — 16-й.