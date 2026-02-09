«Аталанта» будет принимать «Кремонезе» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Команды встретятся 9 февраля в 20:30 мск на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо.

У «Аталанты» за 23 матча 36 очков на счету. Команда не проигрывает в турнире уже 6 туров подряд, но подобраться к зоне еврокубков пока не удается. Бергамаски не воспользовались шансом и не смогли победить «Комо» в прошлом туре, довольствуясь ничьей.

«Кремонезе» из-за серии неудачных результатов опускается все ниже. Сейчас гости имеют 23 очка и занимают 15-е место. При этом зона вылета всего в 5 пунктах от них. Перед этим выездом «Кремонезе» проиграл «Сассуоло» и миланскому «Интеру».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.30.

Котировки букмекеров: 1.35 на победу «Аталанты», 5.20 на ничью, 8.60 на победу «Кремонезе».

Прогноз ИИ: «Аталанта» выиграет матч со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Кремонезе» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.