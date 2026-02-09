«Аталанта» будет принимать «Кремонезе» в матче 24-го тура чемпионата Италии. Команды встретятся 9 февраля в 20:30 мск на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо.
У «Аталанты» за 23 матча 36 очков на счету. Команда не проигрывает в турнире уже 6 туров подряд, но подобраться к зоне еврокубков пока не удается. Бергамаски не воспользовались шансом и не смогли победить «Комо» в прошлом туре, довольствуясь ничьей.
«Кремонезе» из-за серии неудачных результатов опускается все ниже. Сейчас гости имеют 23 очка и занимают 15-е место. При этом зона вылета всего в 5 пунктах от них. Перед этим выездом «Кремонезе» проиграл «Сассуоло» и миланскому «Интеру».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.35 на победу «Аталанты», 5.20 на ничью, 8.60 на победу «Кремонезе».
- Прогноз ИИ: «Аталанта» выиграет матч со счетом 2:0.
Трансляция матча
