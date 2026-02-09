Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил перспективы Килиана Мбаппе повторить рекорды Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Ранее в 23-м туре Примеры «Реал» победил «Валенсию» со счетом 2:0.

«Это огромная удача, потому что прямо сейчас он лучший игрок в мире, и он доказывает это изо дня в день, из матча в матч. Как я уже говорил, достижения Криштиану казались чем-то неземным, непревзойденным, чего никто не сможет достичь.

У Мбаппе ещё длинный путь впереди, ведь Криштиану выступал здесь много лет, но у него есть все условия, чтобы идти по его стопам, и неизвестно, сможет ли он превзойти его. Но если кто и способен это сделать, то это Килиан», — приводит слова Арбелоа пресс-служба «Реала».