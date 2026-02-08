Мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии» в 23-м туре испанской Ла Лиги. Матч состоится 8 февраля на «Месталье», начало в 23:00 мск.

«Реал» — лучшая команда Ла Лиги по результатам на данный момент. «Сливочные» одержали 5 побед подряд, чем даже не может похвастаться «Барселона».

«Валенсия» пытается оторваться от зоны вылета, но с переменным успехом. В прошлом туре она проиграла «Бетису», хотя перед этим выиграла два поединка подряд. Сможет ли команда устоять перед фаворитом, который ведет гонку с «Барселоной» за первое место?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.

Котировки букмекеров: 5.00 на победу «Валенсии», 4.30 на ничью, 1.67 на победу «Реала».

Прогноз ИИ: «Реал» одержит крупную победу со счетом 5:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.