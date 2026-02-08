Мадридский «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии» в 23-м туре испанской Ла Лиги. Матч состоится 8 февраля на «Месталье», начало в 23:00 мск.
«Реал» — лучшая команда Ла Лиги по результатам на данный момент. «Сливочные» одержали 5 побед подряд, чем даже не может похвастаться «Барселона».
«Валенсия» пытается оторваться от зоны вылета, но с переменным успехом. В прошлом туре она проиграла «Бетису», хотя перед этим выиграла два поединка подряд. Сможет ли команда устоять перед фаворитом, который ведет гонку с «Барселоной» за первое место?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.89.
- Котировки букмекеров: 5.00 на победу «Валенсии», 4.30 на ничью, 1.67 на победу «Реала».
- Прогноз ИИ: «Реал» одержит крупную победу со счетом 5:2.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.