Полузащитник «Челси» Коул Палмер оценил победу команды над «Вулверхэмптоном» (3:1).

Коул Палмер globallookpress.com

Напомним, что хавбек смог отметиться хет-триком в этой игре.

«Приятно набрать три очка и забить несколько голов. Сегодня мы отлично сыграли в сложных условиях. Пока могу делать хет-трики, счастлив. Думаю, в первом тайме мы сыграли хорошо. Второй тайм был немного вялым, но лично мне приятно снова забить. Я не особо обращаю внимание на достижения, но когда замечаешь их, они радуют», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

«Челси» с 43 очками продолжает занимать пятое место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 8 баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицк.