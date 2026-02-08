В матче 21-го тура чемпионата Франции «Ницца» будет принимать «Монако». Встреча команд пройдет на «Альянц Ривьера» 8 февраля, начало в 17:00 мск.

У «Ниццы» 22 очка после 20 матчей в турнире. В последних турах команде удалось разжиться очками. У хозяев была ничья с «Брестом» и победа над «Нантом».

У «Монако» 27 баллов, которые команда набрала после победы над «Ренном». Этим результатом гости прервали свою безвыигрышную серию в Лиге 1, которая на тот момент составляла 6 поединков.

В прошлый раз команды разошлись результативной ничьей 2:2. Будет ли выявлен победитель сегодня?

