В матче 21-го тура чемпионата Франции «Ницца» будет принимать «Монако». Встреча команд пройдет на «Альянц Ривьера» 8 февраля, начало в 17:00 мск.
У «Ниццы» 22 очка после 20 матчей в турнире. В последних турах команде удалось разжиться очками. У хозяев была ничья с «Брестом» и победа над «Нантом».
У «Монако» 27 баллов, которые команда набрала после победы над «Ренном». Этим результатом гости прервали свою безвыигрышную серию в Лиге 1, которая на тот момент составляла 6 поединков.
В прошлый раз команды разошлись результативной ничьей 2:2. Будет ли выявлен победитель сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
Эксперты подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
- Котировки букмекеров: 3.15 на победу «Ниццы», 2.12 на победу «Монако», 3.85 на ничью.
- Прогноз ИИ: крупная победа «Монако» со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Монако» можно посмотреть онлайн.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.