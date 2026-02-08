В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде минимально победил «Нант»- 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Павел Шульц на 25-й минуте.
Отметим, что «Лион» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Эндрика на 61-й минуте.
Результат матча
НантФранция. Лига 10:1ЛионЛион
0:1 Павел Шульц 25'
Нант: Антони Лопеш, Кельвен Амьен-Аду (Абакар Силла 71'), Николя Коцца (Франсис Коклен 71'), Фабьен Сентонс, Мохамед Каба (Баэреба Гирасси 88'), Йоанн Лепенан, Демен Ассумани (Дейер Мачадо 63'), Реми Кабелла, Мостафа Мохамед (Юссеф Эль-Араби 46'), Маттис Аблин, Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Павел Шульц (Халес Мера 90'), Ноа Нарти, Тайлер Мортон, Таннер Тессманн, Афонсу Морейра (Ханс Хатебур 86'), Эндрик
Жёлтые карточки: Кельвен Амьен-Аду 37', Мохамед Каба 82' — Эндрик 2', Доминик Грейф 76'
Красная карточка: Эндрик 61' (Лион)
«Лион» смог набрать 42 балла и поднялся на третье место в Лиге 1. «Нант» с 14 баллами идет 16-м.