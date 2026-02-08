«Лион» смог набрать 42 балла и поднялся на третье место в Лиге 1. «Нант» с 14 баллами идет 16-м.

Отметим, что «Лион» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Эндрика на 61-й минуте.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Павел Шульц на 25-й минуте.

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде минимально победил «Нант» - 1:0.

