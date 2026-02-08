В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Лион» на выезде минимально победил «Нант»- 1:0.

Павел Шульц — игрок «Лиона»
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Павел Шульц на 25-й минуте.

Отметим, что «Лион» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Эндрика на 61-й минуте.

Результат матча

0:1 Павел Шульц 25'
Нант:  Антони Лопеш,  Кельвен Амьен-Аду (Абакар Силла 71'),  Николя Коцца (Франсис Коклен 71'),  Фабьен Сентонс,  Мохамед Каба (Баэреба Гирасси 88'),  Йоанн Лепенан,  Демен Ассумани (Дейер Мачадо 63'),  Реми Кабелла,  Мостафа Мохамед (Юссеф Эль-Араби 46'),  Маттис Аблин,  Ali Youssif Ibrahim Al Musrati
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус,  Мусса Ньякат,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Павел Шульц (Халес Мера 90'),  Ноа Нарти,  Тайлер Мортон,  Таннер Тессманн,  Афонсу Морейра (Ханс Хатебур 86'),  Эндрик
Жёлтые карточки:  Кельвен Амьен-Аду 37',  Мохамед Каба 82'  —  Эндрик 2',  Доминик Грейф 76'
Красная карточка:  Эндрик 61' (Лион)

«Лион» смог набрать 42 балла и поднялся на третье место в Лиге 1.  «Нант» с 14 баллами идет 16-м.