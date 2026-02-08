«Интер Майами» разошёлся миром с «Барселоной» из эквадорского Гуаякиля в товарищеской встрече — 2:2. Матч состоялся на поле южноамериканской команды.

Лионель Месси globallookpress.com

В составе хозяев отличились Жоао Рохас и Томас Мартинес. У американского клуба голы забили Лионель Месси и Херман Бертераме, причём аргентинец также записал на свой счёт результативную передачу.

С 87-й минуты гости доигрывали встречу вдесятером — красную карточку получил Давид Айяла.

Следующий контрольный матч «Интер Майами» проведёт 14 февраля против ещё одного представителя Эквадора — «Индепендьенте дель Валье».