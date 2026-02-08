Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о своем положении в команде после поражения от «Брентфорда» (2:3).

Эдди Хау globallookpress.com

«Я всегда чувствую давление. Но для меня не имеет значения, какое именно давление. Когда ты работаешь на этой должности, ты всегда находишься в настоящем моменте: будь то давление, связанное с необходимостью победить, или стремление изменить результаты. Мы сейчас очень сильно погружены во второе чувство.

Я всегда говорю, что давление, которое я оказываю на себя, не может быть более экстремальным. Я предъявляю действительно высокие требования к тому, что делаю, как работаю и что прошу делать игроков. Очевидно, что в данный момент я недостаточно хорошо выполняю свою работу. Я раздражён собой, зол на себя, виню себя, беру всю ответственность на себя. Ни на кого другого», — приводит слова Хау Sky Sports.

Напомним, что «Ньюкасл» сейчас занимает только 12-е место в турнирной таблице АПЛ.