После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 54 очками в активе. «Хоффенхайм» — на 3-й строчке с 42 баллами.

Единственный гол в составе «Хоффенхайма» забил Андрей Крамарич на 35-й минуте.

Форвард «Баварии» Луис Диас отметился хет-триком, поразив ворота соперника на 45+2-й, 62-й и 89-й минутах встречи.

В составе мюнхенцев дубль оформил нападающий Гарри Кейн , отличившись на 20-й и 45-й минутах, оба гола — с пенальти.

«Бавария» одержала уверенную победу над «Хоффенхаймом» (5:1) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Футбол•Сегодня 21:35 «Бавария» — «Хоффенхайм»: онлайн, прямая трансляция матча Бундеслиги

