«Бавария» одержала уверенную победу над «Хоффенхаймом» (5:1) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе мюнхенцев дубль оформил нападающий Гарри Кейн, отличившись на 20-й и 45-й минутах, оба гола — с пенальти.
Форвард «Баварии» Луис Диас отметился хет-триком, поразив ворота соперника на 45+2-й, 62-й и 89-й минутах встречи.
Единственный гол в составе «Хоффенхайма» забил Андрей Крамарич на 35-й минуте.
Результат матча
БаварияМюнхен5:1ХоффенхаймХоффенхайм
1:0 Гарри Кейн 20' пен. 1:1 Андрей Крамарич 35' 2:1 Гарри Кейн 45' пен. 3:1 Луис Диас 45+2' 4:1 Луис Диас 62' 5:1 Луис Диас 89'
Бавария: Мануэль Нойер, Йосип Штанишич, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та (Хироки Ито 63'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис (Конрад Лаймер 80'), Александар Павлович, Майкл Олисе (Джамал Мусиала 63'), Луис Диас, Серж Гнабри (Леннарт Карл 63'), Гарри Кейн (Николас Джексон 68')
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Альбиан Хайдари, Озан Кабак, Кевин Акпогума, Владимир Цоуфаль, Александер Прасс (Luka Djuric 81'), Гриша Прёмель, Леон Авдуллаху (Макс Мёрштедт 81'), Фисник Аслани (Ила Бебу 66'), Андрей Крамарич (Валентен Жендрей 71'), Базумана Туре (Мухаммед Дамар 71')
Жёлтые карточки: Майкл Олисе 13', Жонатан Та 57' — Александер Прасс 6', Леон Авдуллаху 44'
Красная карточка: Кевин Акпогума 17' (Хоффенхайм)
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 54 очками в активе. «Хоффенхайм» — на 3-й строчке с 42 баллами.