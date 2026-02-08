Бывший капитан сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказал свое мнение по поводу зимнего усиления московского ЦСКА.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Они покупают молодых футболистов, скорее на перспективу. Баринов, Лусиано — закупка серьезная, да. Не знаю, под первое место или нет, но трансферы серьезные», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Зимой армейцы подписали бывшего капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, форварда молодежной сборной России Максима Воронова и нападающего «Зенита» Лусиано Гонду (в обратном направлении последовал Игорь Дивеев).

10 февраля ЦСКА и «Зенит» сыграют между собой на Зимнем кубке РПЛ.