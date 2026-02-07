«Вулверхэмптон» начал бодро, пытался прессинговать и поймать «Челси» на первой передаче. Но чтобы оставаться в игре против «Челси», нельзя раздавать подарки в своей штрафной. «Вулвс» это сделали дважды, и уже к 38-й минуте получили хет-трик от Коула Палмера.

Результат матча Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:3 Челси Лондон 0:1 Коул Палмер 13' пен. 0:2 Коул Палмер 35' пен. 0:3 Коул Палмер 38' 1:3 Толу Арокадаре 55' Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти ( Родригу Гомеш 46' ), Йерсон Москера, Сантьяго Буэно, Уго Буэно, Жуан Гомес ( Педро Лима 90' ), Анхель Гомес ( Жанрикне Беллегард 80' ), Хван Хи Чан ( Ладислав Крейчи 43' ), Адам Армстронг, Матеуш Мане, Толу Арокадаре Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Мало Гюсто ( Лиам Дилап 75' ), Жоао Педро ( Джош Ачимпонг 75' ), Энцо Фернандес, Коул Палмер ( Алехандро Гарначо 61' ), Мойсес Кайседо, Андрей Сантос ( Йоррел Хато 84' ), Трево Чалоба, Весли Фофана, Педру Нету Жёлтые карточки: Адам Армстронг 45+4' — Марк Кукурелья 73'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 3 Удары мимо 3 33 Владение мячом 67 3 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 9 Фолы 10

Первую половину матча определили, по сути, два одинаковых эпизода — Жоау Педру уводит мяч от ворот, и бразильца всё равно валят на газон. Сначала капитан «Вулвс» Мэтт Доэрти сыграл запаниковал и подтолкнул соперника в штрафной в момент, когда опасность, по ощущениям, уже уходила. Судье Джарреду Джиллетту оставалось только указать на точку. Палмер пробил хладнокровно и точно, а в праздновании приложил руки к ушам, будто не слышит критики.

Второй пенальти получился ещё более необязательным. Йерсон Москера двумя руками толкнул Педру, а в эпоху ВАР это почти всегда заканчивается одинаково. Единственный вопрос был техническим, где именно произошло нарушение, в пределах штрафной или на линии. Проверка, подтверждение, ещё один одиннадцатиметровый. И снова Палмер, и снова без суеты, уже в другой угол — 0:2.

«Челси» набирает обороты, Палмер добивает «Вулвз»

С преимуществом в два мяча «Челси» почувствовал, что можно играть шире, свободнее и смелее. Нету разрывал левый фланг хозяев, «Челси» регулярно разгонял игру через полуфланги, Энцо Фернандес даже позволил себе подачу рабоной. А главное, что каждый следующий подход к воротам «Вулвз» выглядел опаснее предыдущего. У команды Эдвардса в первом тайме не было уровня дисциплины, чтобы выдержать такой темп.

Палмер оформил хет-трик не с пенальти, а с комбинации, после которой у «Вулвс» осталось только опустошающее ощущение беспомощности. Нету перевёл мяч на фланг, Энцо увидел рывок Кукурельи, тот прострелил — и Палмер вонзил мяч под перекладину. Жозе Са в ярости ударил по мячу после гола, а к этому моменту было ясно, что «Вулвз» не только уступают по счёту, но и теряют самообладание.

К 38-й минуте «Челси» фактически решил матч. И дальше возник другой вопрос — что делать с уже выигранной игрой, когда впереди плотный календарь, а в составе игрок, которому в этом сезоне бережно дозируют минуты?

После перерыва «Вулвс» ожили, но было поздно

Второй тайм казался попыткой вернуться в спор, который уже закончился. «Вулверхэмптон» прибавил в агрессии, стал чаще доводить мяч до штрафной, у Матеуса Мане был удар в штангу, а стадион впервые получил повод поверить, что шанс набрать очки ещё есть.

Через 10 минут «Вулвз» всё-таки смогли забить со стандарта. Дебютант Адам Армстронг аккуратной скидкой назад помог мячу остаться в штрафной, а Толу Арокодаре развернулся и отправил мяч в сетку. Роберт Санчес уже был раздражён тем, как команда обороняется, а после пропущенного мог только сорваться на крик. 1:3 — и на «Молинью» на несколько минут стало громче.

Но дальше «Челси» отреагировал по-взрослому и не пошёл в хаотичный обмен атаками. В этой команде ещё недавно при первых признаках давления появлялась суета, однако сейчас, при Лиаме Росеньоре, они выбрали самый прагматичный способ успокоиться. Длинные отрезки контроля, спокойные передачи низом, минимум риска, никакой романтики. Это выглядело пресно, зато убивало инерцию хозяев. И символично, что после третьего гола Палмера «Челси» больше и не бил в створ, им и не нужно было.

Палмера поменяли в районе часа игры — логичное решение, если вспоминать, что его игру в последние недели активно обсуждали, а нагрузку явно дозируют. Вышел Гарначо, но едва ли повлиял на ход матча.

О чём говорит такой результат?

Да, хет-трик Палмера — главный заголовок, но сам матч многое говорит и о хозяевах. «Вулверхэмптону» было тяжело со старта, а Доэрти и Москера допустили ошибки, после которых рассчитывать хоть на какой-то результат невозможно.

При этом во втором тайме «Вулвз» показали, что характер у них всё-таки есть, был момент со штангой, был гол Арокодаре и попытка затянуть «Челси» в нервную концовку. Просто первый тайм оказался слишком тяжёлым, чтобы его хоть чем-то можно было исправить.

Победа в гостях, четыре подряд в лиге, а в таблице — всего одно очко от «Манчестер Юнайтед», который тоже набрал ход и цепляется за четвёрку. «Челси» на этом отрезке выигрывает не на вдохновении, но максимально эффективно использует свои моменты. Нравится это болельщикам или нет, хоть такая игра иногда выглядит скучно, зато приносит очки, а это особенно важно при новом тренере.