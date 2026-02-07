Форвард «Зенита» Александр Соболев отреагировал на результат матча с «Краснодаром» на Зимнем кубке РПЛ.  Встреча состоялась 6 февраля.  Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 0:3.

Александр Соболев
Александр Соболев globallookpress.com

«Это подготовительный матч на сборах.  Да, неприятно проигрывать, но стоит отдать должное "Краснодару".  Это тоже хорошая команда, которая так же готовится к возобновлению сезона.  В игре были как положительные, так и отрицательные моменты.

Что касается пропущенных голов, они достаточно простыми получились.  При этом сами могли забивать как минимум два.  Всегда хочется побеждать, но так не бывает.  С другой стороны, значит есть над чем работать.

В принципе, могу сказать, что процентов на 80 готов, чувствую себя хорошо.  С другой стороны, еще есть время, чтобы многое подтянуть.  Есть над чем поработать.

Надо всегда уважать соперника. "Краснодар" — хорошая команда, прошлогодний чемпион.  И по большому счету игра получилась хорошей.

Пусть лучше на сборах 0:3, а потом положительный результат в чемпионате», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».