Экс-игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выразил мнение, что форвард Александр Соболев не является основным футболистом питерского клуба.

Александр Соболев globallookpress.com

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Трансфер произошел летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 5 мячей в 23-х встречах.

«Давайте будем откровенны: статистика Александра пока оставляет желать лучшего. Тем более в линии нападения "Зенита" всегда проходит ротация: нет основного форварда. Поэтому сейчас идут переговоры с дорогими футболистами.

Много слухов: чтобы Александр ушел в аренду и начал забивать, стабильно играть — тоже вариант. Может быть, "Зенит" просто не его команда. У меня была похожая ситуация в "Томи": пришел, первые 9 игр — 0 голов. В результате я стал одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Доверие тренера играет большую роль. Насколько я вижу, Семак доверяет Соболеву, поэтому все в его ногах, в голове. Но игроком основного состава я его не вижу. Это очень конкурентная среда до конца чемпионата», — приводит слова Погребняка «СЭ».