Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о девятиочковом преимуществе над «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» в турнирной таблице АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Что это означает? Ничего. Нам предстоит одержать еще много побед для того, чтобы добиться желаемого, так что давайте сосредоточимся на этом. Мы выполнили свою работу сегодня, сделали то, что должны были, надо оценить игру, постараться ее улучшить и подготовиться к встрече с Брентфордом», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, что сегодня «Арсенал» переиграл «Сандерленд» (3:0) и смог упрочить лидерство. «Манчестер Сити» свою игру этого тура проведет завтра.