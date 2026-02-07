«Метц» и «Лилль» поделили очки (0:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1.
За весь матч хозяева однажды подали угловой и совершила 10 штрафных ударов. «Лилль» нанесла 2 удара в створ ворот и сделала 10 фолов.
Результат матча
МетцФранция. Лига 10:0ЛилльЛилль
Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао, Ури Мишель Мбула, Бенжамен Стамбули (Believe Munongo 70'), Фоде Балло-Туре, Жесси Деменге (Готье Эн 70'), Альфа Амаду Туре, Георгий Цитаишвили (Георгий Квилитая 90'), Ибу Сане, Люка Мишаль (Георгий Абуашвили 62'), Хабиб Диалло
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Калвин Вердонк 82'), Алешандро Рибейро, Айсса Манди, Тьяго Сантос (Ngal'ayel Mukau 82'), Хакон-Арнар Харальдссон (Сориба Диауне 71'), Бенжамен Андре, Айюб Буадди, Оливье Жиру (Гаэтан Перрен 71'), Матиас Фернандес, Ноа Эджума (Фелиш Коррея 61')
Жёлтые карточки: Коффи Куао 73' — Матиас Фернандес 7'
После этого матча «Метц» располагается на последней 18-й строчке с 13-ю баллами в копилке. «Лилль» — на 5-й позиции (33).