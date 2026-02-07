«Метц» и «Лилль» поделили очки (0:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

За весь матч хозяева однажды подали угловой и совершила 10 штрафных ударов. «Лилль» нанесла 2 удара в створ ворот и сделала 10 фолов.

Результат матча

Метц Франция. Лига 1 0:0 Лилль Лилль

Метц: Джонатан Фишер, Коффи Куао, Ури Мишель Мбула, Бенжамен Стамбули ( Believe Munongo 70' ), Фоде Балло-Туре, Жесси Деменге ( Готье Эн 70' ), Альфа Амаду Туре, Георгий Цитаишвили ( Георгий Квилитая 90' ), Ибу Сане, Люка Мишаль ( Георгий Абуашвили 62' ), Хабиб Диалло

Лилль: Берке Озер, Ромен Перро ( Калвин Вердонк 82' ), Алешандро Рибейро, Айсса Манди, Тьяго Сантос ( Ngal'ayel Mukau 82' ), Хакон-Арнар Харальдссон ( Сориба Диауне 71' ), Бенжамен Андре, Айюб Буадди, Оливье Жиру ( Гаэтан Перрен 71' ), Матиас Фернандес, Ноа Эджума ( Фелиш Коррея 61' )

Жёлтые карточки: Коффи Куао 73' — Матиас Фернандес 7'