«Метц» и «Лилль» поделили очки (0:0) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

За весь матч хозяева однажды подали угловой и совершила 10 штрафных ударов.  «Лилль» нанесла 2 удара в створ ворот и сделала 10 фолов.

Результат матча

МетцФранция. Лига 1Метц0:0ЛилльЛилльЛилль
Метц:  Джонатан Фишер,  Коффи Куао,  Ури Мишель Мбула,  Бенжамен Стамбули (Believe Munongo 70'),  Фоде Балло-Туре,  Жесси Деменге (Готье Эн 70'),  Альфа Амаду Туре,  Георгий Цитаишвили (Георгий Квилитая 90'),  Ибу Сане,  Люка Мишаль (Георгий Абуашвили 62'),  Хабиб Диалло
Лилль:  Берке Озер,  Ромен Перро (Калвин Вердонк 82'),  Алешандро Рибейро,  Айсса Манди,  Тьяго Сантос (Ngal'ayel Mukau 82'),  Хакон-Арнар Харальдссон (Сориба Диауне 71'),  Бенжамен Андре,  Айюб Буадди,  Оливье Жиру (Гаэтан Перрен 71'),  Матиас Фернандес,  Ноа Эджума (Фелиш Коррея 61')
Жёлтые карточки:  Коффи Куао 73'  —  Матиас Фернандес 7'

После этого матча «Метц» располагается на последней 18-й строчке с 13-ю баллами в копилке.  «Лилль» — на 5-й позиции (33).