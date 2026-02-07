Бывший полузащитник «Спартака» Хесус Медина продолжит карьеру в мексиканском «Атлетико Сан-Луис», который возглавляет Гильермо Абаскаль.

Хесус Медина globallookpress.com

«Медина подписал контракт до 31 декабря 2026 года. Он прошел медицинский осмотр и уже в субботу будет в распоряжении команды», — отметил источник «СЭ».

Абаскаль работает с «Атлетико Сан-Луис» с лета 2025 года. Именно при нём Медина ранее перешёл в «Спартак» из ЦСКА. Последним клубом полузащитника был саудовский «Дамак».

За «Спартак» Медина выступал в период с 2023 по 2025 год. Полузащитник провел 58 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.