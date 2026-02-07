«Ланс» одолел «Ренн» (3:1) в матче 21-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей единственный гол забил Эстебан Леполь на 8-й минуте.
У «Ланса» отличились Одсонн Эдуар на 41-й минуте, Рубен Агилар на 54-й минуте и Аллан Сент-Максимен на 79-й минуте.
Результат матча
ЛансЛанс3:1РеннРенн
0:1 Эстебан Леполь 8' 1:1 Одсонн Эдуард 41' 2:1 Рубен Агилар 54' 3:1 Аллан Сент-Максимен 79'
Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду (Киллиан Антонио 60'), Маланг Сарр, Рубен Агилар, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре (Флорьян Сотока 89'), Адриен Томассон, Флорьян Товен (Амаду Айдара 81'), Уэсли Саид (Сауд Абдул Хамид 61'), Одсонн Эдуард (Аллан Сент-Максимен 61'), Ismaelo Ganiou
Ренн: Антони Руо (Людовик Блас 65'), Жереми Жаке (Махамаду Нагида 70'), Абдельхамид Аит Будлал (Алиду Сейду 29'), Махди Камара, Валентин Ронжье, Себастьян Шиманьски (Лилиан Брассье 65'), Эстебан Леполь, Брил Эмболо, Муса Аль-Тамари, Арно Норден (Кентен Мерлен 65'), Mathys Silistrie
Жёлтые карточки: Рубен Агилар 32', Адриен Томассон 36', Мамаду Сангаре 45+2' — Брил Эмболо 45', Арно Норден 62'
Красная карточка: Рубен Агилар 56' (Ланс)
После этого матча «Ланс» занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 49-ю очками в активе. «Ренн» — на 6-й позиции с 31-м баллом.