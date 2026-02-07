«Ланс» одолел «Ренн» (3:1) в матче 21-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей единственный гол забил Эстебан Леполь на 8-й минуте.

У «Ланса» отличились Одсонн Эдуар на 41-й минуте, Рубен Агилар на 54-й минуте и Аллан Сент-Максимен на 79-й минуте.

Результат матча

Ланс Ланс 3:1 Ренн Ренн

0:1 Эстебан Леполь 8' 1:1 Одсонн Эдуард 41' 2:1 Рубен Агилар 54' 3:1 Аллан Сент-Максимен 79'

Ланс: Робин Риссер, Самсон Байду ( Киллиан Антонио 60' ), Маланг Сарр, Рубен Агилар, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре ( Флорьян Сотока 89' ), Адриен Томассон, Флорьян Товен ( Амаду Айдара 81' ), Уэсли Саид ( Сауд Абдул Хамид 61' ), Одсонн Эдуард ( Аллан Сент-Максимен 61' ), Ismaelo Ganiou

Ренн: Антони Руо ( Людовик Блас 65' ), Жереми Жаке ( Махамаду Нагида 70' ), Абдельхамид Аит Будлал ( Алиду Сейду 29' ), Махди Камара, Валентин Ронжье, Себастьян Шиманьски ( Лилиан Брассье 65' ), Эстебан Леполь, Брил Эмболо, Муса Аль-Тамари, Арно Норден ( Кентен Мерлен 65' ), Mathys Silistrie

Жёлтые карточки: Рубен Агилар 32', Адриен Томассон 36', Мамаду Сангаре 45+2' — Брил Эмболо 45', Арно Норден 62'

Красная карточка: Рубен Агилар 56' (Ланс)