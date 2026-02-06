прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.85

7 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Ренн». Начало игры — в 19:00 мск.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» одолели «Гавр» (1:0).

До того команда была бита «Марселем» (1:3). Зато поединок с «Осером» завершился успехом (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче выглядят довольно выгодно. Команда старается не отставать от ПСЖ.

Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» выглядят банально монолитнее оппонента.

«Ренн»

Турнирное положение: «Бретонцы» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Ренн» на один балл от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бретонцы» уступили «Марселю» (0:3).

До того команда была разбита «Монако» (0:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Лорьяна» (0:2).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бретонцы» в последних поединках выглядели откровенно убого. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот не забивает команда уже 3 матча кряду.

«Бретонцы» уже 11 лет не могут обыграть «Ланс». Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бретонцы» постараются прервать свой пораженческий сериал.

Статистика для ставок

«Кроваво-золотые» уже 11 лет не проигрывают «Ренну»

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Ренн» уступил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Ланс» мотивирован не отставать от лидера, так что явно проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные гости нынче угодили в суровый кризис, да и оппонент выглядит весьма монолитно.

2.85 Фора «Ланса» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Ланс» — «Ренн» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.50 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Ланс» — «Ренн» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50