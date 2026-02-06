7 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Ренн». Начало игры — в 19:00 мск.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» бьются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланс» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Кроваво-золотые» одолели «Гавр» (1:0).
До того команда была бита «Марселем» (1:3). Зато поединок с «Осером» завершился успехом (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Ланс» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» нынче выглядят довольно выгодно. Команда старается не отставать от ПСЖ.
Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» выглядят банально монолитнее оппонента.
«Ренн»
Турнирное положение: «Бретонцы» бьются за попадание в еврокубки. Команда ныне пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Ренн» на один балл от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бретонцы» уступили «Марселю» (0:3).
До того команда была разбита «Монако» (0:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Лорьяна» (0:2).
При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бретонцы» в последних поединках выглядели откровенно убого. Команда уступила в 3 своих последних матчах.
При этом «Ренн» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот не забивает команда уже 3 матча кряду.
«Бретонцы» уже 11 лет не могут обыграть «Ланс». Да и в нынешней диспозиции команде за счастье будет и ничья.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Бретонцы» постараются прервать свой пораженческий сериал.
Статистика для ставок
- «Кроваво-золотые» уже 11 лет не проигрывают «Ренну»
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Ренн» уступил в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Ланс» мотивирован не отставать от лидера, так что явно проведет встречу максимально агрессивно.
Номинальные гости нынче угодили в суровый кризис, да и оппонент выглядит весьма монолитно.
Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50